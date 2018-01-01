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01.01.2018 14:40

Ertuğrul Özkök'ten üzücü haber: Eşi duyurdu

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Ertuğrul Özkök'ten üzücü haber: Eşi duyurdu
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün ayağı kırıldı. Özkök’ün ayağının kırıldığını ise eşi Tansu Özkök sosyal medya hesabından paylaştı.

Medya Radar - Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün ayağı kırıldı. Özkök’ün ayağının kırıldığını ise eşi Tansu Özkök sosyal medya hesabından paylaştı.

Özkök paylaşımına yeni yıl mesajını da ekleyerek, “Kocam cuma günü ayağını kırdı, çok ciddi bir ayak bileği kırığı. Cumartesi sabahı ciddi bir ameliyat geçirdi. Bugün akşam ev. Kalmam abi hastanede tutturması ile her şey çok komikti. Salı günü sizlere detayı yazısında kendi anlatacak. Yeniden yeniden herkese MUTLU YILLAAARRRR 2018 daha özgür, sağlık, huzur dolu olsun. Ev ve hastane hallerimiz” ifadelerini paylaştı.

İşte o fotoğraf:

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