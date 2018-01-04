  • BIST 116.052
  • Altın 160,037
  • Dolar 3,7660
  • Euro 4,5302
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
04.01.2018 08:25

"Müslüman'ın hiçbir yanlışı yok; bütün kabahat..."

»
"Müslüman'ın hiçbir yanlışı yok; bütün kabahat..."
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İran'ın çeşitli kentlerinde yaklaşık bir haftadır devam eden rejim karşıtı protestolarına yapılan yorumlar üzerine tepki gösteren bir yazı kaleme aldı.

"Yani Müslüman’ın hiçbir yamuğu, yanlışı yunluşu yok... Bütün kabahat Batılı öcülerde..." diyen Ertuğrul Özkök'ün "Üst akıl’ı tutulmuş Müslüman biraz da kendine baksan" başlığıyla yayımlanan (4 Ocak 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Al İran’da da millet sokağa çıktı ya...

Orada da aynı laflar...

*

“Üst akıl”, “Emperyalistler...”, “Dış güçler...”

*

Bir öcüler ordusu yani...

*

İran’da Müslüman mahallesinin muktedir arkadaşı...

İran’da sokağa çıkan insan, kendi mahallenin insanı değil mi...

Eleştirdiği rejim, kendi Müslüman mahallesinin rejimi değil mi...

*

Bağırıp çağırdığı kendi mahallesinin yöneticilerinin beceriksizliği, yolsuzlukları, zulmü değil mi...

*

Yani Müslüman’ın 
hiçbir yamuğu, yanlışı yunluşu yok...

Bütün kabahat Batılı öcülerde...

*

Osmanlı 700 yıl yaşadı...

Cumhuriyet 94 yaşında...

İran 2 bin 500 yıllık devlet...

Arap devletlerinin Osmanlı’yı çıkarıp kendi devletlerini kurmasının üzerinden 100 yıl geçmiş...

*

Hâlâ emperyalistler, üst akıl, hâlâ kendi mahallesinin Müslümanına bidon kafalı muamelesi yapan demagoji ve yalanlar...

*

Ne mağdur Müslüman’mış İran’ın, oranın buranın Müslüman muktediri be...

*

Hem iktidarda oturuyor...

Hem mağdur...

Hem üst akıl onu devirmeye çalışıyor...

Hâlâ da mağdur...

İyi mi...

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ethem Sarısülük davasında Yargıtay dosyayı eksik göndermiş04 Ocak 2018 Perşembe 03:33
  • "Müslüman'ın hiçbir yanlışı yok; bütün kabahat..."04 Ocak 2018 Perşembe 03:17
  • Hakan Atilla kararı sonrası Halkbank'a ceza gelir mi?04 Ocak 2018 Perşembe 01:32
  • Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden biri daha ortaya çıktı04 Ocak 2018 Perşembe 00:36
  • Prof. Erdem’den çarpıcı Hakan Atilla yorumu03 Ocak 2018 Çarşamba 23:45
  • Hakan Atilla davasında kesin kararın verileceği tarih belli oldu03 Ocak 2018 Çarşamba 23:31
  • Hüsnü Mahalli: Barlas'ın yazdığı şey için tutuklanmıştım03 Ocak 2018 Çarşamba 22:54
  • 'Kılıçdaroğlu’nun başı için evet' demişti; o YSK müdürüne ne oldu?03 Ocak 2018 Çarşamba 22:34
  • BİM, İran'a yatırımı askıya aldı03 Ocak 2018 Çarşamba 21:10
  • RTÜK, şort giyen çocuklar için Acun Ilıcalı'ya rekor ceza kesti03 Ocak 2018 Çarşamba 20:19
    • FOTO GALERİ
    • Son dönemin en komik parodi replikleri
    • Donan Niagara Şelalesi'den büyüleyici kareler
    • İşte su geçirmeyen akıllı telefon modelleri
    VİDEO GALERİ
    • Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar
    • Eski AKP'li vekilden Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia!
    • İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti