Ertuğrul Özkök: Muhafazakâr ve İslamcı erkeklerden umudu kestim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun o açıklamasını değerlendirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, “Kadın spor takımlarına destek vermenin günah olduğunu” söylediği şeklindeki haberlerini yalanladığı açıklamasını değerlendirdi. "Muhafazakâr ve İslamcı erkeklerden umudu kestim" diyen Özkök, "Çaykur Genel Müdürü’nün konuşmasında iki ayrı bölüm var. Birinde 'spor kulüpleri' ilgili, ötekinde 'Çaykur'la ilgili konuşuyor. Buna bağlı olarak da kafasında iki tür kadın var... 'Bayanlar' ve 'hanımlar'... Açıklamasının spor kulüpleri ile ilgili bölümünde 6 ayrı yerde 'Bayan spor takımı', 3 ayrı yerde 'Bayanlar' diyor...Ama konu, başında bulunduğu Çaykur’daki kadınlara gelince nedense terminoloji birden değişiyor. Burada 3 ayrı yerde 'Hanım kardeşlerimiz' diyor. Tablo şu: Spor yapanlar 'bayan', Çaykur’da çalışanlar ise 'hanım" dedi.

Özkök, "Spor kulüplerindeki kadınlar sadece 'bayan', Çaykur’da çalışanlar ise 'hanım kardeşimiz'... Bu açıklamayı bilerek mi böyle yaptı fikrim yok.Ama kafasında kadınları neye göre 'bayan' ve 'hanım kardeş' yaptığını anlamadım" diye yazdı.

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'ün "Çaykurcuya göre kim bayan kim hanım ve kadın nerede" başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Muhafazakâr ve İslamcı erkeklerden umudu kestim.

Şimdi kadınlardan rica ediyorum... Lütfen bana yardım edin, şu işi birlikte çözelim.

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Birileri çıktı dedi ki...

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, “kadın sporculara yapılan desteğin günah olduğunu” söyledi... Sütlüoğlu da çıktı yalanladı...

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Ama kafasında kadınları neye göre “bayan” ve “hanım kardeş” yaptığını anlamadım.

Belli ki iki ayrı beyin lobu var ve iki kategori kadın arasında bilincin üstünde veya şuurun altında bir ayrım yapıyor... Ve geliyorum asıl soruya...

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Yahu kardeşim...

Sporcusu “bayan”, yanında çalıştırdığı kişiler “hanım kardeşi”...

Peki Müslüman bir erkeğin hayatında hiç kadın yok mudur?

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Ve şunu merak ederim...

“Kadından mı” korkarlar...

Yoksa bir bayan veya hanımın “kadın” olmasından mı...

Rizeliler arasındaki meseledir deyip geçecektim...

Ama dün Çaykur Genel Müdürü’nün açıklamasını baştan sona okuyunca kafam karıştı...

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Çaykur Genel Müdürü’nün konuşmasında iki ayrı bölüm var.

Birinde “spor kulüpleri” ilgili, ötekinde “Çaykur”la ilgili konuşuyor.

Buna bağlı olarak da kafasında iki tür kadın var...

“Bayanlar” ve “hanımlar”... Açıklamasının spor kulüpleri ile ilgili bölümünde 6 ayrı yerde “Bayan spor takımı”, 3 ayrı yerde “Bayanlar” diyor...

Ama konu, başında bulunduğu Çaykur’daki kadınlara gelince nedense terminoloji birden değişiyor.

Burada 3 ayrı yerde “Hanım kardeşlerimiz” diyor...

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Tablo şu:

Spor yapanlar “bayan”, Çaykur’da çalışanlar ise “hanım”...

Spor kulüplerindeki kadınlar sadece “bayan”, Çaykur’da çalışanlar ise “hanım kardeşimiz”...

Bu açıklamayı bilerek mi böyle yaptı fikrim yok...

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