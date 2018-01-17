Ertuğrul Özkök ile ilgili bomba iddia!

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Hürriyet yönetiminin yazarları Ertuğrul Özkök'e "siyaset" yazdırmama yönünde karar aldığını söyledi.

"Bizim kuşlar geçen gene bir haber fısıldadı, ama öyle böyle bir haber değil. Duyduğuma göre Hürriyet yönetimi, artık Ertuğrul Özkök’e siyaset yazdırmama kararı almış" diyen Yılman, " Hayır, yarın öbür gün kendisi bunu, bacağı alçıdayken hayatın sırrını bulmuş ama sırrı çözülmüş bu yeni hayatın içinde siyasete yer yokmuş gibi yansıtabilir, hazır olun diye ben şimdiden çıtlatayım dedim" diye yazdı.

Yılman'ın Habertürk'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kuşlar kulağıma acayip haberler fısıldayıp duruyor son günlerde değerli okurlarım. Bizim kuşlar geçen gene bir haber fısıldadı, ama öyle böyle bir haber değil. Duyduğuma göre Hürriyet yönetimi, artık Ertuğrul Özkök’e siyaset yazdırmama kararı almış. Hayır, yarın öbür gün kendisi bunu, bacağı alçıdayken hayatın sırrını bulmuş ama sırrı çözülmüş bu yeni hayatın içinde siyasete yer yokmuş gibi yansıtabilir, hazır olun diye ben şimdiden çıtlatayım dedim. Zaten dünkü yazısında bunun yolunu yapmaya başlamıştı...