Erol Mütercimler gündemi Moda Tarihçi Kitabevi’nde yorumlayacak

Araştırmacı, yazar, akademisyen Erol Mütercimler “Afrin: Bundan Sonra Ne Olacak?” konulu söyleşisiyle 10 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Tarihçi Kitabevi’nde...

Erol Mütercimler, “Afrin: Bundan Sonra Ne Olacak?” konulu söyleşisiyle Moda Tarihçi Kitabevi’nde; Afrin operasyonu başta olmak üzere iç ve dış politikadaki gelişmelere değinecek.

“Destanlaşan Gemiler”, “Milli Mücadelenin Kahraman Gemisi Alemdar”, “21. Yüzyıl ve Türkiye ‘Yüksek Strateji’, “Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal”, “Stratejik Düşünme”, “Satılık Ada Kıbrıs”, “Ertuğrul Faciası”, “Gelibolu 1915”, “Hayat Bir Tesadüf” gibi bir çok kitaba imza atan Mütercimler, söyleşinin ardından kitaplarını imzalayacak.



Tarihçi Kitabevi’nin her cumartesi günü düzenlenen söyleşi dizisinin 242.si olan ve 10 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek olan bu buluşmaya davetlisiniz…