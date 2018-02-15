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15.02.2018 23:40

Erol Evgin, Mehmetçik'i unutmadı

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Erol Evgin, Mehmetçik'i unutmadı
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, biletleri günler öncesinden tükenen Sevgililer Günü konserinde Ankaralı müzikseverlerle buluştu.

Sayı Organizasyon’un ev sahipliğinde MEB Şura Salonu’nda konser veren Erol Evgin, aşk şarkılarını salonu tıklım tıklım dolduran 1500 kişilik dev koro eşliğinde söyledi. 

İzleyenlerin arasından sahneye ulaşmayı başaran Rus hayranı, Evgin’e beyaz güller hediye ederek Sevgililer Günü'nü kutladı.

İZMİR MARŞI İLE KONSERİ BİTİRDİ

Zeytin Dalı harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyen Mehmetçik'i unutmayan Erol Evgin, "Hepinizin Sevgililer Günü'nü yürekten kutluyorum. Özellikle vatan görevini yerine getiren Mehmetçiklerimizin, onlarının sevdiklerinin, eşlerinin, nişanlılarının, annelerinin Sevgililer Günü kutlu olsun" sözlerinin ardından İzmir Marşı’nı söyleyerek konserini sonlandırdı.

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