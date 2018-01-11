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12.01.2018 01:20

Ermeni lobisinden Türkiye’ye karşı açıklamalar

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Ermeni lobisinden Türkiye’ye karşı açıklamalar
ABD'de İsrail lobisiyle birlikte güçlü bir konumda olan Ermeni lobisi bugün harekete geçti.

ABD siyasi kulislerinde büyük bir etkisi olan ANCA, 2018 planlarını açıkladı. Örgüt, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunarak ABD Başkanı Trump'a çağrılarda bulundu.

ABD yönetiminin yıllardır “Büyük felaket” diyerek hem Ankara hem de Erivan arasında bir denge kurmaya çalıştığı sözde Ermeni soykırımı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. ABD siyaset sahnesinin önde gelen kuruluşlarından ve Ermeni lobisinin aktörlerinden ANCA (Amerika Ermeni Ulusal Kongresi) 2018 planlarını açıkladı.

Ermenistan ve ABD basınında yer alan haberlere göre ANCA, 2018 yılında yine Türkiye karşıtı bir tutum güdecek. Yayınlanan 50 dakikalık bir videoda ANCA’nın Yönetici Direktörü Aram Hamparian, Türkiye’ye karşı ABD’li siyasetçileri nasıl kandırabileceklerini anlattı. Videoda Aram Hamparian, “ABD hükümeti Türkiye’nin Amerikalıların sözde Ermeni Soykırımı anmalarını veto etmesinin üstesinden gelmeli. ABD Başkanı Trump, yabancı ülkelerin ABD üzerindeki etkisini reddediyor ve kendisi 24 Nisan’da Türkiye’nin sessiz kalma kuralını rafa kaldırmalıdır” dedi.

ABD yönetimine yakın duruşuyla siyaset sahnesinde yer alan ANCA, Türkiye’nin Amerikan siyasetini de manipüle ettiğini iddia ederek bir soruşturma açılması gerektiğini öne sürdü. Hamparian, ABD yönetiminin Türkiye’ye silah satışının da bırakılması gerektiğini iddia ederek bunun için de bölgesel güvenlik konusunu öne sürdü. ANCA tarafından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin İncirlik Üssü’ndeki varlığının da gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz yıl 24 Nisan’da sözde Ermeni olayları hakkında, “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” demişti.

(sözcü)

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