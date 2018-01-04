  • BIST 115.491
  • Altın 159,310
  • Dolar 3,7513
  • Euro 4,5254
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
05.01.2018 05:00

Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor

»
Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor
Yapılan son bir araştırmaya göre, erkekler sarışın kadınları esmer veya kumrallara kıyasla daha çekici, genç ve sağlıklı görünümlü buluyor. Ancak evlilik için anne olma potansiyelini daha fazla gördükleri esmer veya kumralları tercih ediyor.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Augsburg Üniversitesi’nden bilim adamları, 110 erkek üzerinde araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sırasında erkeklere sarışın, esmer ve kumral kadın fotoğrafları gösterildi.
Katılımcılar açık renk saçlı kadınların, diğerlerine kıyasla daha çekici ve ilişki yaşama potansiyeli olduğunu belirtti. Sarışın kadınların ayrıca koyu renk saçlı kadınlara nazaran daha sağlıklı ve genç göründüğü ifade edildi. Ancak araştırma erkeklerin, randevu ve sevgililik için sarışın kadınları esmer ve kumrallardan daha çok tercih edilir gördüklerini de ortaya koydu. Bu nedenle de erkeklerin evlenecekleri ve çocuklarının annesi olacak kadınların daha çok esmer ve kumral olmasını istediği görüldü.

SARIŞINLARIN ÇEKİCİ BULUNMASININ SEBEBİ GENETİK OLABİLİR

Sosyal Psikoloji Dergisi’nde yayınlanan rapora göre, erkeklerin sarışın kadınları daha çekici bulmasının nedeni genetik de olabilir. Nitekim insanlar mağaralarda yaşadığı dönemde de saç rengi potansiyel partner seçiminde önemli bir etkendi. Saç rengi yaşlandıkça koyulaştığından, açık renkli kadınlar daha genç ve dolayısıyla daha doğurgan görülüyordu.

Tr Sputnik

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sürücüler dikkat! Dizelde yeni uygulama başladı03 Ocak 2018 Çarşamba 19:56
  • '112 aşkı' karakolluk etti03 Ocak 2018 Çarşamba 12:11
  • ÇMO’dan “Hava kirliliği ve “Partikül” uyarısı03 Ocak 2018 Çarşamba 11:23
  • Aşkta kontrolü ele alabilirsiniz03 Ocak 2018 Çarşamba 09:12
  • TEMA Vakfı 2017 yılının çevre olaylarını açıkladı03 Ocak 2018 Çarşamba 08:49
  • Ünlü Yeşilçam oyuncusu hastaneye kaldırıldı02 Ocak 2018 Salı 21:33
  • Akıllı telefon kullanan 2 saat geç uyuyor02 Ocak 2018 Salı 20:54
  • 'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak artık yasak02 Ocak 2018 Salı 18:37
  • Çikolata 2050 yılına kadar tükenebilir02 Ocak 2018 Salı 17:45
  • Milli Piyango talihlisi kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı02 Ocak 2018 Salı 16:01
    • FOTO GALERİ
    • Ne sıklıkta duş almalı: İşte bilimin yanıtı
    • CHP'li vekiller Beşiktaş Belediyesi'nde
    • Sosyal medyada 'Hazinedar' tepkisi!
    VİDEO GALERİ
    • Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti
    • CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
    • AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti