Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor

Yapılan son bir araştırmaya göre, erkekler sarışın kadınları esmer veya kumrallara kıyasla daha çekici, genç ve sağlıklı görünümlü buluyor. Ancak evlilik için anne olma potansiyelini daha fazla gördükleri esmer veya kumralları tercih ediyor.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Augsburg Üniversitesi’nden bilim adamları, 110 erkek üzerinde araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sırasında erkeklere sarışın, esmer ve kumral kadın fotoğrafları gösterildi.

Katılımcılar açık renk saçlı kadınların, diğerlerine kıyasla daha çekici ve ilişki yaşama potansiyeli olduğunu belirtti. Sarışın kadınların ayrıca koyu renk saçlı kadınlara nazaran daha sağlıklı ve genç göründüğü ifade edildi. Ancak araştırma erkeklerin, randevu ve sevgililik için sarışın kadınları esmer ve kumrallardan daha çok tercih edilir gördüklerini de ortaya koydu. Bu nedenle de erkeklerin evlenecekleri ve çocuklarının annesi olacak kadınların daha çok esmer ve kumral olmasını istediği görüldü.

SARIŞINLARIN ÇEKİCİ BULUNMASININ SEBEBİ GENETİK OLABİLİR

Sosyal Psikoloji Dergisi’nde yayınlanan rapora göre, erkeklerin sarışın kadınları daha çekici bulmasının nedeni genetik de olabilir. Nitekim insanlar mağaralarda yaşadığı dönemde de saç rengi potansiyel partner seçiminde önemli bir etkendi. Saç rengi yaşlandıkça koyulaştığından, açık renkli kadınlar daha genç ve dolayısıyla daha doğurgan görülüyordu.

Tr Sputnik