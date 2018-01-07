  • BIST 116.638
  • Altın 158,478
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -4 °C
07.01.2018 10:20

"Erkek çocuğu alkışlayan bu kültür devam ettiği sürece..."

»
"Erkek çocuğu alkışlayan bu kültür devam ettiği sürece..."
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesi olayını ve annenin feryadını yazdı.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından annenin "Yalvardım, korumadınız bizi!" sözleri soruşturma açılması için talimat vermesi üzerine yazdı. Açılan soruşturmayla ilgili yorumda bulunan Çekirge, "Keşke bu soruşturma Türkiye genelindeki bu kayıtsızlığın sonu olsa... Olabilir mi? "Emin değilim... Erkek çocuğu alkışlayan bu kültür devam ettiği sürece... Kadını başlık parası için bir mal gibi gören bu kafa hâkim olmaya devam ettikçe... Nasıl aşacağız bu meseleyi..." diye sordu.

Fatih Çekirge'nin "Maltepe Kaymakamı  kadın olsaydı bu vahşeti yaşar mıydık?" başlığıyla yayımlanan (7 Ocak 2018) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Biraz göze batsın diye yazdım...

Çünkü sormak istedim...

İstanbul’da vali yardımcıları içinde bir tek kadın var mı?

Yok... Yok... Yok...

Peki İstanbul’da kaç kadın kaymakam var?

Bir tek...

O da Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Hanım...

Maltepe’de iki çocuğunu da pompalı tüfekle vuran alçağın eşi isyan edince bir kez daha görüldü... “Hepiniz oradaydınız” diyen bir çığlıktı bu. 

Anadolu zaten bu çığlıklarla doludur.

Geceleri yorgan altlarında gizlice ağlayan çocuk gelinlerin gözyaşıdır bu...

Van’da yıllarca bunun mücadelesini veren Zozan şahittir...

KADEM şahittir...

KADER şahittir...

Uçan Süpürge şahittir...

Kars’ta devlete sığındıktan sonra kocasının kemer tokasıyla dövdüğü talihsiz kız şahittir.

Neyse ki dün güzel bir haber geldi:

Başbakan Binali Yıldırım, Maltepe’de çocuklarının cenazesinde isyan eden kadının çığlığını duydu...

Kadın, “Hepinize söyledim. Hiçbiriniz duymadınız” dedi ya...

Mahkemenin uzaklaştırma kararının uygulanmadığını ibretle okuduk ya...

Başbakan Yıldırım “İşte bunu soruşturun” dedi.

Kim ilgisiz kaldıysa...

Hangi yetkili. Hangi asayiş sorumlusu...

Hangi devlet görevlisi ilgisiz kaldıysa...

Keşke bu soruşturma Türkiye genelindeki bu kayıtsızlığın sonu olsa...

Olabilir mi?

Emin değilim... Erkek çocuğu alkışlayan bu kültür devam ettiği sürece...

Kadını başlık parası için bir mal gibi gören bu kafa hâkim olmaya devam ettikçe...

Nasıl aşacağız bu meseleyi...

Yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akif Beki'den Nuh Albayrak'a: Ağzından kaçırmış bile olsa...05 Ocak 2018 Cuma 12:10
  • Hilal Kaplan'dan 'Gül ve Arınç' tepkisi: Erdoğan'ın...05 Ocak 2018 Cuma 11:58
  • Acılı anne konuştu, Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti!05 Ocak 2018 Cuma 11:33
  • Vatanım Sensin'de bomba ayrılık!05 Ocak 2018 Cuma 10:40
  • AA muhabiri şikayet etti, Ahmet Şık'a yeni dava açıldı05 Ocak 2018 Cuma 09:09
  • 'FETÖ'cüsün' şantajıyla 7.5 milyon lira vurgun yaptılar05 Ocak 2018 Cuma 09:00
  • Ahmet Hakan'dan Gökçek'e şok...05 Ocak 2018 Cuma 08:09
  • Eski TRT spikerine FETÖ'den tutuklama04 Ocak 2018 Perşembe 18:58
  • İktidar medyası yüzde 12’lik enflasyondan müjde çıkardı04 Ocak 2018 Perşembe 17:58
  • 'Mor Beyin'den ilk beraat gazeteci Aydemir'e04 Ocak 2018 Perşembe 16:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti