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09.01.2018 19:55

Ergin Keleş'in yeni takımı belli oldu

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Ergin Keleş'in yeni takımı belli oldu
Ergin Keleş'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nnda yaptığı konuşma sosyal medyayı sallamıştı.

Bülent DİKTEPE /KARABÜK, (DHA) Kardemir Karabükspor, golcü oyuncu Ergin Keleş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan 31 yaşındaki golcü oyuncu Ergin Keleş ile kulüp binasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Ziya Ünsal, "Yapacağımızı düşündüğümüz transferler, kulübümüz için en iyisi olacak" dedi. Ünsal ayrıca Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Brezilyalı orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Leandro Barrios ile de 1,5 yıllık ön anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

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