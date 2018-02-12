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12.02.2018 17:35

Ergin Ataman'dan İstiklal Marşı önerisi

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Ergin Ataman'dan İstiklal Marşı önerisi
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Afrin’de yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için basketbol camiasının da destek olması önerisinde bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye’nin bulunduğu hassas dönemde basketbol camiası olarak duyarlılıklarını göstermeleri gerektiğini belirterek, “NBA’de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşımız çalınmalı” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu etiketleyerek paylaştığı yazıda Ataman, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde, basketbol camiası olarak duyarlılığımızı göstermeli, kenetlenmeyi salonlardan başlatmalıyız. NBA’de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşımız çalınmalı.”

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