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26.12.2017 02:35

Ergin Ataman oyuncularına patladı: kimsenin buna hakkı yok

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Ergin Ataman oyuncularına patladı: kimsenin buna hakkı yok
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Banvit karşısında oyuncularının isteksiz bir görüntü çizdiğine değinerek, "Anadolu Efes'te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında Banvit'e 99-77 mağlup oldu.

ERGİN ATAMAN: AĞIR BİR MAĞLUBİYET OLDU

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu EfesBaşantrenörü Ergin Ataman, "Ağır bir mağlubiyet oldu. Takımın son derece dirençsiz ve isteksiz görüntüsü vardı. Gerekli önlemleri alacağız. Anadolu Efes'te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz. Bizim açımızdan son iki hafta ağır oldu. Euroleague'deki performanstan sonra daha farklı bir Efes bekliyorduk. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ben de daha yeniyim ve oyuncuları tanımaya çalışıyorum. Ama benim için bu isteksizlik büyük sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Stimac ise yenilgiden dolayı üzgün olduklarını ve zamanla kendilerini daha da geliştireceklerini söyledi.

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