Erdoğdu: OVP hedefleri şimdiden çöp oldu” dedi.

CHP'li Aykut Erdoğdu, bugün açıklanan dış ticaret açığı rakamlarının cari açığın 50 milyar dolar civarında olacağını ortaya çıkardığını belirterek, “Hükümetin önümüzdeki 3 yıla ilişkin Orta Vadeli Plan hedefleri şimdiden çöp oldu” dedi.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Aralık ayında dış ticaret açığının yüzde 63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara yükseldiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Dış ticaret açığı, Türkiye’nin borçlarının artık yönetilemez boyuta geldiğini gösteriyor. Bu rakamlar 2017 yılının cari açığının 50 milyar dolar civarında olacağını gösteriyor. Hükümetin 27 Eylül 2017’de açıkladığı ve 2018-2020 dönemini kapsayan OVP’ye göre cari açık 2017’de 39.2 milyar dolar olacaktı. Yani hükümetin 2017 cari açık hedefi açıkladıktan 3 ay sonra çöktü, hedefler şimdiden çöp oldu.”

İhracatın ithalatı karşılama oranının 2016 Aralık ayında yüzde 69,4 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 60,1'e düştüğüne de dikkat çeken Erdoğdu, “Acilen beton ekonomisinden çıkıp ihracata dayalı tarım ve sanayi ekonomisine geçmeliyiz. Böyle devam edemez. Cari açık vermeden büyüyemez haldeyiz. Spekülatif sıcak paraya bağımlılık had safhaya ulaştı” diye konuştu.

Bu rakamların aynı zamanda büyümenin nimetlerini yabancılara kaptırdığımızı gösterdiğini de anlatan Erdoğdu, AKP yönetiminin, döviz açığını doğrudan yatırım çekerek, uzun vadeli krediler sağlayarak finanse edemediğini, yüksek faiz ve spekülasyon peşindeki sıcak paraya teslim olduğunu gösterdiğini kaydetti. Erdoğdu, önümüzdeki aylarda cari açığın finansmanı için daha fazla faiz ödemek durumunda kalınacağını bildirerek, bunun da bütçenin daha büyük bir kısmının faize harcanması anlamına geleceğini söyledi. Erdoğdu, bunun da ücretlilere daha az zam, çiftçiye daha düşük taban fiyat, esnafa daha az destek anlamına geldiğini sözlerine ekledi.