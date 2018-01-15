Erdoğdu: AKP işsizlik sigortasını çarçur ediyor

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede resmi işsiz sayısının 3 milyon 287 bin olduğunu vurguladı.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, AKP hükümetinin işsizlik rakamlarını düşürmek için İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının harcandığını belirterek, “Fonun parası işsizliği kamufle etmek için ‘eğitim harcamaları’ adı altında şeffaf olmayan biçimde çarçur ediliyor” dedi.

Erdoğdu TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, işsizliğin yüzde 10.3 olarak açıklandığını kaydederek, resmi işsiz sayısının 3 milyon 287 bin, iş bulma ümidi olmayanlar, iş aramasa bile iş bulduğunda çalışmaya hazır olduğunu beyan edenler ve mevsimlik çalışanları da eklendiğinde gerçek işsiz sayısının 5 milyon 464 bin kişi olduğunu söyledi. Gerçek işsizlik oranının da yüzde 16 olduğunu ifade eden Erdoğdu şöyle devam etti:

“TÜİK’in açıkladığı Ekim 2017 işgücü istatistikleri, mevsimsellikten arındırılmış işsizliğin yüzde 10.3, tarım dışı işsizliğin yüzde 12.2 olduğunu gösterdi. Bu rakamların işsizlikte bir azalma olduğunu göstermekle birlikte, SGK verileri ile birlikte okunduğunda bunun doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Söz konusu verilere baktığımızda kayıtlı istihdam içindeki çırak, stajyer ve bursiyer sayısının son 12 ayda yaklaşık 1,5 milyona ulaştığını görüyoruz. Yani klasik bir AKP yöntemi ile karşı karşıyayız. Hükümet gerçek işsizliği, bu stajyer ve bursiyer sayısı ile kamufle ediyor.”

STAJYER SAYISI 500 BİNDEN 1,5 MİLYONA ÇIKTI

Stajyer ve bursiyer sayısının 2014’te 507 bin, 2015’te 672 bin iken, getirilen teşviklerle 2016 Aralık ayında 1 milyon 529 bine, 2017 Ekim ayında ise 1 milyon 518 bine ulaştığına işaret eden Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

“Bu, son 1 yılda 1 milyon işsizin istihdam edilmiş gibi gösterilmesi anlamına geliyor. Eğer bu 1,5 milyonu aşan çırak-stajyer, kursiyer sayısı istihdamdan sayılmasa, işsiz sayısı 3,3 milyon değil, 4,8 milyon, işsizlik oranı da yüzde 10,3 değil, en az yüzde 15, mevsimlik çalışanları da eklediğimizde yüzde 16 görünecekti. AKP’nin işsizleri kamufle etmek için alışkanlık haline getirdiği bu yol, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarını da çarçur ediyor.”

İşsizlik Sigortası Fonu verilerine göre, bu kamuflaj için “eğitim harcaması” adı altında 2014 ve 2015’te toplam 4,5 milyon TL harcanırken, 2016 ve 2017’nin ilk 10 ayında 11,6 milyar TL harcandığına işaret eden Erdoğdu, “Yani 4 yılda yaklaşık 16 milyar TL harcandı. Oysa, bu 4 yılda işsizlik ödeneği olarak Fon’dan çıkan para 11,4 milyar TL’den ibaret. Dolayısıyla, Fon kaynakları, ‘işbaşı eğitim’, ‘aktif işgücü eğitimi’ adları altında, işyerlerine alınanlara prim, harçlık olarak harcanıyor, 6 aylık bu oyalama, işsizler için nöbetleşe sürdürülüyor ve Fon kaynakları, bu oyalama için heba ediliyor” diye konuştu.

1 MİLYONLUK YEDEK KADIN İŞGÜCÜ ORDUSU

2017 Ekim ayında 600 bin kişinin iş bulma ümidi kalmadığını, iş aramasa bile çalışmaya hazır olduğunu beyan edenlerin sayısının yeniden 1 milyon 500 bine ulaştığının altını çizen Erdoğdu açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu grupta yer alanların 1 milyonu kadınlardan oluşmaktadır. AKP 1 milyonluk bir yedek kadın işgücü ordusu yaratmıştır. AKP’nin diğer mucizelerinden biri de yarattığı yetersiz istihdam ordusudur. Yani eğitim gördüğü ve edindiği becerilerin gerektirdiği işler yerine ‘ne iş olsa yapabilecek’ 722 bin kişilik bir yetersiz istihdam ordusu yaratmıştır. Son 1 ay içinde mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramış olan ve böyle bir iş bulduğu takdirde 2 hafta içinde çalışmaya başlayabilecek olan kişi sayısı 370 bin kişiye ulaşmıştır. Yetersiz istihdam durumunda olan 722 bin kişi ile birlikte 1 milyon 92 bin kişi ‘kırık çıkık işlerde’ çalışmaktadır.”