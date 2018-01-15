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15.01.2018 15:40

Erdoğan’ın zırhlıları servet değerinde

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Erdoğan’ın zırhlıları servet değerinde
Saray’ın garajındaki araç sayısı 3 yılın sonunda 136’dan 313’e çıktı. Saray’daki zırhlı araçların bedeli 19 milyon 481 bin lirayı buluyor.

Nurcan Gökdemir / Birgün -  2012’de Atatürk Orman Çiftliği arazisinden kiraladığı alanı yaklaşık beş katı artışla 310 bin metrekareye çıkartan Cumhurbaşkanlığı’nın araç filosu da Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı döneminde üç katına yakın arttı. Saray’a hizmet eden araç sayısı üç yılın sonunda 313 oldu, 2018’de eklenecek 38 yeni araçla bu sayı en az 351’e çıkacak.

Araçların kasko sigortası ve zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılması ihalesinin süresi 1 Ocak 2018-1 Ocak 2019 olarak belirlendi. 6 Aralık günü Beştepe’de gerçekleşen ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık yapıldı. Poliçeler bedeni zararlara karşı kişi başına 100 bin, kaza başına da 100 bin liralık teminatı içerdi. 313 aracın içinde yer alan ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin yayınladığı listede bulunmadığı için zırhlı 16 aracın toplam 19 milyon 481 bin liralık kasko değer bedeli de teknik şartnameye yazıldı.

Araçlarda özel donanım

İhale dokümanlarında yer alan bilgilere göre, koruma aracı olarak kullanılan Chevrolet Jeep Suburban araçlar üzerinde frekans bozucu jammer cihazlarının yanı sıra radyasyona karşı koruyucu özelliği olan filtreli camlar bulunuyor. Bu altı aracın her birindeki bu cihazlar için 315 biner lira bedel belirlendi. Dokümanlarda 2014 yılında alınan Volkwagen marka Transporter araçtaki 40 bin liralık buzdolabı ve raf bedeli dikkati çekti.

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