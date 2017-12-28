Erdoğan'ın Şırnak'ta yaşadığı olaya ilişkin flaş açıklama!

Erdoğan'ın Şırnak'ta katıldığı AKP il kongresinde yaşanan olayın ardından yakın korumaların görevden alındığı iddiası yalanlandı.

Şırnak'ta katıldığı AKP İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada platforma atlayan bir kişinin Erdoğan'a sarılması güvenlik zafiyeti iddialarını gündeme getirmişti.

Olayın ardından Erdoğan’ın 13 yakın korumasının görevden alındığı iddiası dün sosyal medyaya yansıdı.

Ancak olayda ihmali bulunduğu öne sürülen korumalarla ilgili Erdoğan’ın bir talimatının bulunmadığı, konuyla ilgili bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İnceleme sonunda, olayda korumaların herhangi bir ihmali tespit edilirse bu kişilere farklı bir pozisyonda görev verilebileceği öne sürülüyor.