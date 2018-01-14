Erdoğan'ın katıldığı programda ilk kez kullanıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Tokat’ta katıldığı parti il kongresinin yapıldığı Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda ilk kez görüntülenen 360 derece yüksek çözünürlükte kayıt alabilen görüntüleme sistemi dikkat çekti.

Rıza ÖZEL/ Hürriyet- İlk kez kullanılan 360 derece kamera, Erdoğan’ın konuşmasını yaptığı platformun önüne yerleştirildi.Erdoğanın katıldığı programda ilk kez kullanıldı... Özellikleri dikkat çekti

Kamera sisteminin salonun tamamını kayıt altına aldığı, yüz tanıma sistemi ile entegre bir şekilde anlıkta görev yapabildiği öğrenildi.

Şırnak’ta bir partilinin platforma çıkıp Erdoğan’a sarılmasının ardından koruma duvarı yeni eklenen önlemlerle güçlendiriliyor.



