Erdoğan'ın katıldığı programda ilk kez kullanıldı

Rıza ÖZEL/ Hürriyet- İlk kez kullanılan 360 derece kamera, Erdoğan’ın konuşmasını yaptığı platformun önüne yerleştirildi.Erdoğanın katıldığı programda ilk kez kullanıldı... Özellikleri dikkat çekti
Kamera sisteminin salonun tamamını kayıt altına aldığı, yüz tanıma sistemi ile entegre bir şekilde anlıkta görev yapabildiği öğrenildi.
Şırnak’ta bir partilinin platforma çıkıp Erdoğan’a sarılmasının ardından koruma duvarı yeni eklenen önlemlerle güçlendiriliyor.
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