Erdoğan'ın hedef gösterdiği gazeteye saldırı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin harekatını 'işgal' olarak değerlendiren Kuzey Kıbrıs gazetesi Afrika'yı eleştirmesinin ardından, gazete binasına saldırı düzenlendi.

Odatv'nin aktardığına göre, Kuzey Kıbrıs'ta haftalık olarak yayınlanan Afrika gazetesi, Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeydin Dalı Harekatı'nı "Türkiye'den bir işgal harekatı daha" başlığı altında bir yazı ile değerlendirdi.

Erdoğan da hafta sonu Bursa'da yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış… ‘Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını’ söylüyor. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevap vermeleri lazım.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Afrika gazetesinin binasına saldırı düzenlendi.

'ÇEVRE KÖYLERDEN YOLA ÇIKANLAR OLDUĞUNU DUYDUK'

Gazete DuvaR'a konuşan gazetenin genel yayın yönetmeni Şener Levent bina önünde 200-300 kişi toplandığını ve bir 'Madımak ruhu' yaşandığını söyledi. Levent, atılan taşlarla camların kırıldığını ifade ederken çevre köylerden grupların gazeteye doğru yola çıktığı duyumunu aldıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs'ta çalışan gazeteci Sefa Karahasan, düzenlenen saldırının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.



