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03.01.2018 03:35

Erdoğan'ın eleştirisi girişimcisini buldu; 2 ay içinde pazara çıkıyor

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Erdoğan'ın eleştirisi girişimcisini buldu; 2 ay içinde pazara çıkıyor
Teknoloji bağımlılığı, bu konuda gerekli uygulamaların da geliştirilmesini gündeme getirdi. 2 ay içinde piyasaya sunulacak E-Diyet uygulamasıyla kişiler teknolojiye ne kadar bağımlı olduklarını ölçebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teknoloji bağımlılığını eleştirmesinin ardından konuyla ilgili girişimler ön plana çıktı. Bunlardan biri, kişilerin teknoloji bağımlılığına alternatif çözümler üretmeyi ve teknoloji kullanımını faydalı yönde etkilemeyi hedefleyen bir mobil uygulama olan E-Diyet. Uygulamanın geliştirici ekibinde gönüllü olarak proje yöneticiliği yapan Orhan Tanrıkulu yaklaşık iki ay içinde E-Diyet uygulamasını pazara sunacaklarını söyledi.

Dünya'dan Sibel Sancaklı'nın haberine göre, Tanrıkulu sözlerine şöyle devam etti: "Üzerinde çalışmalarımızın sürdüğü uygulamamızda, kişinin teknoloji bağımlığına nasıl alternatifler sunabiliriz, bunun sınırı nedir, kaç saat kullanılırsa bağımlı olunur ve bu bağımlılık faydalı kullanıma nasıl dönüştürülür" gibi sorular üzerinden ilerliyoruz. Bu bağlamda bir Ar-Ge çalışması yaparak kişilerin bağımlılık düzeylerini teknik olarak inceleyen bir sistem geliştirdik. Bireylerin cep telefonunda, bilgisayarında, tabletinde ne kadar vakit geçirdiğine ait verileri alarak analiz etmeyi başardık. Bu çalışmanın ilk aşaması olan mobil telefon uygulamasını kullanıcıların hizmetine sunacağız. Uygulama pazara sunulduğunda www.e-diyet.net web sitesinde yayına alınmış olacak." dedi.

E-Diyet uygulamasının danışmanlığını yapan Yeşilay İkinci Genel Başkan Yardımıcısı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığının bir hastalık olduğunu ve kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Dinç, "Esas neticeyi talebi azaltmak veriyor. Bu noktada en önemli adımlardan bir tanesi farkındalığı geliştirmek meselesi. Mesela bize gelen danışanlarımızın gün içerisinde telefona ayırdıkları vakti bir kenara not etmelerini istiyoruz. Sonuca baktıklarında hiç de düşündükleri gibi kısa değil çok daha uzun süreler kullanmış olduklarını fark ediyorlar. Bu farkındalık onlarda kendileriyle ilgili bu konuda bir çözüm üretmeye sevk ediyor. Şayet çalışanlar bir şekilde modern teknoloji araçları konusunda bir farkındalık kazanırlarsa o kadar toparlamakla alakalı bir motivasyon söz konusu olur. Bu noktada Türkiye'de birkaç tane uygulama projesi devam ediyor ve bitmek üzere" dedi.

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