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19.01.2018 06:00

'Erdoğan’ı öldürtmek isteyen FETÖ’cü serbest'

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'Erdoğan’ı öldürtmek isteyen FETÖ’cü serbest'
Erdoğan-Davutoğlu ayrılığı döneminde 'Erdoğancı'lığıyla bilinen Milat Gazetesi yazarı Erdal Şimşek, ilginç bir iddiayı kaleme aldı.

Şimşek, Mesut Aykın isimli, PKK ve DHKP-C’ye FETÖ’cüleri yerleştirmek üzere özel yetiştirilmiş bir Fetöcünün Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlemeye çalışan arkadaşlarına Erdoğan’ın evinin krokisini verdiğini itiraf ettiği halde serbest bırakıldığını iddia etti. Yazının ilgili kısmı şöyle:

''Mesut Aykın isimli FETÖ mensubu terörist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye yardım ettiği halde serbest bırakıldı. Aykın, PKK ve DHKP-C’ye FETÖ’cüleri yerleştirmek üzere özel yetiştirilmiş bir terörist. Ve Aykın, gerek polis, gerek savcılık ve gerekse terörist arkadaşları ile yaptığı görüşmede bu işi başarı ile yaptığını itiraf etmiş. Yani DHKP-C’nin tepe yönetimi ile PKK’nın Adana, İstanbul ve Antalya yapılanmasının üst yönetimine FETÖ’cüleri yerleştirmeyi başarmış.

Karabatak gibi izin kaybettirmeyi başaran Mesut Aykın, İstanbul polisinin başarılı bir operasyonu ile ele geçirildi. FETÖ’cü terörist, polis ve savcılık soruşturmasında suçunu itiraf ettiği gibi, herkesin kanını donduran bir cürmünü daha söylüyor:

FETÖ’cü terörist Mesut Aykın’ın verdiği ifadeye göre, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlemeye çalışan terörist arkadaşlarına Erdoğan’ın evinin krokisini veriyor.

Mesut Aykın adlı FETÖ teröristi suçunu itiraf etmesine rağmen, savcılığın tutuklama talebine rağmen mahkemece serbest bırakılıyor.''

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