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13.01.2018 14:20

Erdoğan’ı Marmaris’ten çıkaran polis, işine iade edildi

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Erdoğan’ı Marmaris’ten çıkaran polis, işine iade edildi
Açığa alınan polis Tayyib Sina Doğan, ‘Mor Beyin’ tuzağına düşürülmüş 11 bin 480 mağdurdan biri olduğu anlaşılınca dün yayınlanan KHK ile işine iade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde taşıyan helikopterin teknisyeni olan ve ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla açığa alınan polis Tayyib Sina Doğan, ‘Mor Beyin’ tuzağına düşürülmüş 11 bin 480 mağdurdan biri olduğu anlaşılınca dün yayınlanan KHK ile işine iade edildi.

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2014’te cumhurbaşkanlığı helikopterinde göreve başlayan Doğan, 2 Kasım 2016’da çıkan KHK’yle meslekten ihraç edildi. Helikopterdeki üç kişilik mürettebat arasında bulunan polis memuru Tayyib Sina Doğan, telefonunda FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock bulunduğu iddiasıyla 20 Kasım 2017’de tutuklandı. Doğan, 7 Aralık 2017’de tahliye edildi. Doğan, dün yayınlanan 697 sayılı KHK ile 1823 kamu görevlisi ile birlikte görevine iade edildi.


'KALDIĞIM YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’a konuşan Doğan, “Sıkıntılı günlerden sonra sevinçten uyuyamadık. Dostlarımızın tebriklerini kabul ettik. Çok şükür. Adalet tecelli edecekti; sabırla bekledik. Şimdi de on gün içinde dönmeyi bekliyorum. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum” dedi.

Erdoğan 15 Temmuz gecesi ailesiyle birlikte Marmaris’teki Grand Yazıcı Otel’de kalıyordu. Darbe girişimi duyulunca Erdoğan ve ailesi cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Dalaman Havaalanı’na geçmiş, buradan da İstanbul’a uçmuştu.

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