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02.02.2018 23:30

Erdoğan'ı 3 bin 500 güvenlik görevlisi koruyacak

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Erdoğan'ı 3 bin 500 güvenlik görevlisi koruyacak
Papa Francis'in davetlisi olarak pazar akşamı Roma'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 3 bin 500 güvenlik gücü koruyacak.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in davetlisi olarak pazar akşamı Roma'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için İtalya'nın başkentinde kırmızı alarm verildi. Erdoğan'ı 3 bin 500 güvenlik gücü koruyacak.

CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre, bir haftadır Roma Emniyet Müdürlüğü'nde ve Valilik'te zirve üzerine zirve yapan gizli servisler dahil diğer güvenlik birimleri özelikle PKK'nın olası eylemlerine karşı merkezde tüm protesto girişimleri ve toplantıları 'yeşil bölge' ilan ederek yasakladı.

Yetkililer, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan sıkı güvenlik önlemlerinin İtalya'da bir ilk olduğunu daha önce 2004'teki 'Roma Antlaşması'nda kentte 'Yeşil Bölge' ilan edildiğini hatırlatarak, kırmızı alarmın en yüksek düzeyde olduğunu belirttiler.

Erdoğan'ın 24 saat boyunca geçeceği güzergahların EDS, MOBESE ve seyyar kameralarla izleneceği de açıklandı. Konvoy için alternatif yollar da programlandı. Romalılara 24 saat boyunca bazı anayolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

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