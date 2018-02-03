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Erdoğan'dan sürpriz görüşme
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Siyaset
03.02.2018 23:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.
Görüşmede Zeytin Dalı Harekatı ile Soçi Zirvesi ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler:
Erdoğan
,
Fransa
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son dakika
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Macron
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