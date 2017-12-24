Erdoğan'dan skandal 'tek tip' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tek tip kıyafetle ilgili, "Zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor. Cezaevine girdiğinden itibaren tek tip elbise… Böyle bir şey yok. Duruşmaya gelirken bu insanlar tek tip kıyafet giyecek" dedi.

Resmi ziyaretlerde bulunmak için Sudan'a yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalima'nında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hühmünde Kararnamede (KHK) yer alan tek tip kıyafet uygulamasına ve taşeron işçiler için yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, tek tip uygulamasının Guantanamo'da yaşam tarzı olduğunu söyleyerek, "Türkiye'ye mahsus da değil bu. Dünyanın değişik yerlerinde uygulanıyor. Guantanamo'da bu yaşam tarzı haline dönüştü. Hatta orada ayaklarına zincirler takılıyor. Türkiye'de bu var mı? Yok" diye konuştu.

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TEK TİP

KHK ile alakalı olarak en önemlisi tek tip elbise meselesi. Örneğin bayanlarla ilgili bir inisiyatif var. Fakat, burada zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor. Cezaevine girdiği anda tek tip elbise giymeye başlayacak sanıyorlar. Hayır, yalnızca duruşmada giyecekler. Öyle kravatlı, havalı bir şekilde gelemeyecekler. Bu mağdurların da talebi, Türkiye'ye mahsus da değil bu. Dünyanın değişik yerlerinde uygulanıyor. Guantanamo'da bu yaşam tarzı haline dönüştü. Hatta orada ayaklarına zincirler takılıyor. Türkiye'de bu var mı? Yok.

TAŞERON DÜZENLEMESİ

Bu konuyla ilgili olarak da gerçekten gerek Maliye Bakanımız gerek Çalışma Bakanımız bu konuda üzerinde çok çalıştılar. Bizim de burada gayretimiz oldu. Kamu kurumları da bu işin içine alındı. Devletle ilgili olan birçok taşeron, Çaykur'da vs. mevsimlik işçi var. Bazıları diyor, mevsimlik işçi ile taşeronu karıştırıyor. O başka bir şey bu başka bir şey. Bundan sonra aracı olmayacak. Komisyon alır gibi bir taşeron grubu, böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı'nda taşeron vardı fakat taşeron olarak çalışan kalkıyor hepsi bizim kadromuzun içine giriyor. Ücret politikası tamamen kalkıyor, daha da farklı. 300-400 belki 500 lira arkadaşlarımız çalışıyor bu başlayacak. Taşeron falan kullanılmayacak. Temizlik işlerini diyelim ki İSTOÇ alacak o yürütecek. İnanıyorum ki çok daha huzurlu, rahat bir döneme böylece girmiş olacağız.