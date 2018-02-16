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16.02.2018 20:10
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Erdoğan'dan püsküllü akıl hocasına ziyaret

Erdoğan'dan püsküllü akıl hocasına ziyaret
Erdoğan'dan tedavi gören Kadir Mısıroğlu'na ziyaret.

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ediyor.

Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki  evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

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