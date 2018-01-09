  • BIST 115.023
  • Altın 159,055
  • Dolar 3,7705
  • Euro 4,4947
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
10.01.2018 00:00

Erdoğan'dan o transfer için dikkat çeken yorum

»
Erdoğan'dan o transfer için dikkat çeken yorum
Hırvat mevkidaşı Kitarovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'dan bahsetti.

''Sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık." diyen Erdoğan, "Beşiktaş Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'i törenle karşıladı. Mevkidaşı Kitarovic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kitarovic ile tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Kitarovic, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşka Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile kapsamlı görüşmeler yaptık. Avrupa Birliği konularında iş birliği yollarını artırma üzerine de görüş alış verişinde bulunduk. Siyasi iş birliğimiz ve askeri iş birliğimiz önem arz ediyor. Kudüs meselesini de görüşmelerimizde değerlendirdik. Hırvatistan önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir."

TERÖR KONUSUNDAKİ HASSASİYETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Terörle mücadele konusunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile etraflıca ele aldık ve bu konuyla ilgili kendileri de FETÖ terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum.

VİDA TRANSFERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'dan bahsetti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'un "Birçok durumda da söylediğim gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda tutulması Avrupa Birliği açısından hayati öneme sahiptir." cümlesinden sonra söz alan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zaten Sayın Kitarovic süreçle ilgili bilgiler verdiler. Aslında biz bu 2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. O da biliyorsunuz Beşiktaş Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır. Hayırlı olsun."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezaevindeki gazetecileri unuttu: Gazeteciler Günü mesajı yayınladı09 Ocak 2018 Salı 17:40
  • CHP'li Özel: "Tarih 10 Ocak 2018'i unutmayacak"09 Ocak 2018 Salı 17:33
  • İYİ Parti'den 'bozkurt işareti' açıklaması09 Ocak 2018 Salı 17:20
  • HDP'den, Cem Küçük ile Fuat Uğur hakkında RTÜK'e başvuru09 Ocak 2018 Salı 16:50
  • Cemal Canpolat adaylık kararını verdi09 Ocak 2018 Salı 16:44
  • HDP'den Erdoğan-Bahçeli ittifakı açıklaması: Hayırlı...09 Ocak 2018 Salı 16:01
  • CHP'de 2018'in ilk grup toplantısından çarpıcı kareler09 Ocak 2018 Salı 14:53
  • Erdoğan - Bahçeli görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu09 Ocak 2018 Salı 14:49
  • Kılıçdaroğlu'ndan hodri meydan: Mahkemeye vermezsen namertsin09 Ocak 2018 Salı 14:39
  • Bakan Canikli'den S-400 açıklaması09 Ocak 2018 Salı 14:32
    • FOTO GALERİ
    • Bu köyün her tarafından yeraltı suyu çıkıyor
    • Korkunç ritüel: Ölülerini mezardan çıkarıp gezdiriyorlar
    • Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı
    VİDEO GALERİ
    • TÜBİTAK projesi adı altında öğrencilere dini sorular
    • CHP'li Özel: "Tarih 10 Ocak 2018'i unutmayacak"
    • Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye OHAL tepkisi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti