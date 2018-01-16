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17.01.2018 00:35

Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri'ne Afrin telefonu

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Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri'ne Afrin telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, "Ulusal güvenliği korumak için her türlü tedbiri alırız" diye konuştu.

CUMHURİYET - Telefon görüşmesinde, IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsünün Suriye’nin kuzeyinde ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ tesis edileceği yönündeki açıklaması üzerinde duruldu.

NATO'dan Erdoğan'ın açıklamalarına cevap geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı müttefiklerin terör örgütleriyle iş birliği yapmalarını anlamanın mümkün olmadığına da dikkati çekti.

Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler karşısında Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı. Konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye’nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna işaret etti.

ERDOĞAN: ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ

IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsünün (ABD'nin) Suriye'nin kuzeyinde 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' tesis edileceği yönündeki açıklamasının gündeme geldiği görüşmede Erdoğan, PYD/YPG güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Ulusal güvenliği korumak için her türlü tedbiri alırız" ifadelerini kullandı.

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