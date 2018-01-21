Erdoğan'dan Mustafa Cengiz'e tebrik

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.
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