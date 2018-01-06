Erdoğan'dan Münir Özkul'un kızı ve Cenk Tosun'a telefon

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul’un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan ayrıca Cenk Tosun'u arayarak başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Özkul’un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum sanatçıya Allah’tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

CENK TOSUN'U TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından Everton'a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun'a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.