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05.01.2018 17:15

Erdoğan'dan Münir Özkul mesajı

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Erdoğan'dan Münir Özkul mesajı
Erdoğan, Özkul'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

İSTANBUL,(DHA) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan Münir Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Canlandırdığı karakterler; oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafındandan da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir.

Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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