Erdoğan'dan Lozan açıklaması: Dosya hazırlatıyorum

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin il kongresine katılmak üzere gittiği Kocaeli'de halka hitap etti.

CHP'den Ege'deki adalara ilişkin yapılan eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "CHP adaların faturasını AK Parti'ye kesiyor. Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım. Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye keser. Adaları siz verdiniz siz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız... - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, şunları söyledi:

"BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKSİNİZ"

Ey teröristler, siz bizim sınırlarımızı mı taciz ediyorsunuz? Ey imansızlar, siz bizim camilerimizi mi bombalıyorsunuz? Namaz kılarken şehit olanların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Masum, mağdur, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz.

"KİRLİ ÇAMAŞIRLARINIZI ÇIKARACAĞIZ"

Bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef siyasi ahlak itibarıyla adeta sıfırlanmış, kalkıyor ÖSO'ya 'terör örgütü' diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir duruştur. O ÖSO ki şu anda benim Mehmedimle beraber arazide ve şu ana kadar 13 şehidi var. Peki siz kimle berabersiniz? Siz şu anda terör örgütleriyle berabersiniz. Siz PKK ile berabersiniz. Siz PKK ile el ele, kol kola gezenlerle İstanbul yürüyüşünü yapmadınız mı? Benim milletim sizi gayet iyi tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı daha meydana çıkaracağız.



"BERABER GİDECEĞİZ"

AKP Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde partililer "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratları yaptı. Erdoğan, bunun üzerine "Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' 'Şimdilik henüz yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz" dedi.

"SURİYE'YE SİLAH YIĞILMAYA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nin açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Suriye'de savaşabilecek durumda DEAŞ'lı kalmadı; ama bu bahaneyle ülkeye hala silah yığılmaya devam ediliyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanamayacağı gibi bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz. Türkiye kendi güvenliği ve kardeşlerinin huzuru için üzerine düşenleri yaparken elbette bunu müttefikleriyle birlikte hayata geçirmek ister. Ülkemizin hiçbir devlete, hiçbir uluslararası kuruma karşı özel bir husumeti yoktur. Biz sadece kendi istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alma peşindeyiz. Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle, silahla, bombayla yüzlerce binlerce taciz yapılırken; bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatlarını kaybeder, yaralanır, huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba. Bu PYD, YPG, DEAŞ bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Ve bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimi nereye nasıl izah edecekler?"

"ALMANYA NEYİ BEKLİYOR?"

"Batı'da şu anda PYD, YPG bu terör örgütleri, DEAŞ camilerimizi yakıp yıkıyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte Almanya'da son gelişmeler. Almanya daha neyi bekliyor? Polislerinin güvencesi altında orada bizim vatandaşlarımıza saldırılıyor, camilerimize saldırılıyor. Alman polisi hala neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Aynı şeyler acaba Türkiye'de olsa dünyayı ayağa kaldırırlar bunlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa benim polisim de bunu izlese, seyretse acaba dünya buna ne der? İşte son gelişmeler ortada. Son bir hafta 10 gün içerisinde Almanya'da camilerimize yapılan saldırılar, kundaklamalar hiçbir şeyle izah edilmez. Hannover'den Türkiye'ye hareket edecek bir uçakta yolcularımıza Türklere karşı orada bu teröristler saldırıyor, polis de onları izliyor" ifadesini kullandı.

"16 KAYBIMIZ VAR"

"Şu anda 8 gün içerisinde hamd olsun 394 teröristi etkisiz hale getirdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Bu 394 teröristin dışında Özgür Suriye Ordusu ve bizim şu anki askerlerlerimiz de 16 kaybımız var. Bunlar hem teröristin yanında durup, hem de 'Aman ha bizimkilere bir şey olmasın' demek suretiyle hala kendilerine göre istikamet çiziyorlar. Islanmak istemiyorsanız, yağmurun altında durmayacaksınız" şeklinde konuştu.