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20.01.2018 19:00

Erdoğan'dan kadro isteyen taşeron işçilere fırça!

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Erdoğan'dan kadro isteyen taşeron işçilere fırça!
Kütahya’da, partisinin olağan il kongresi öncesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeronla ilgili açıklama yaptı.

Kütahya’da, partisinin olağan il kongresi öncesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron konusunda sahneden diyaloga girdiği işçilere, “Kaç kere konuştuk yine anlamıyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

TAŞERON İŞÇİSİ KADRO TALEP ETTİ, ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

İşçilere "Kimin işçisisin sen" diye soran Cumhurbaşkanı, "Devletin" cevabının ardından da, "Sen Karayollları'nda kimin elemanısın. Devletin değil. İhale almış olan bir şirketin elemanı mısın? Bu bir. Eğer taşeron elemanıysan, şu anda taşeron kalkıyor" ifadelerini kullandı.

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