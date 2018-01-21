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21.01.2018 19:40

Erdoğan'dan HDP'ye: Adım adım takip ediliyorsunuz

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Erdoğan'dan HDP'ye: Adım adım takip ediliyorsunuz
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da AKP kongresi öncesi yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İşte buyurun Bursa, işte buyurun Türkiye. Sizi böyle gördükçe şimdi Afrin'e bakıyorum. Afrin'deki Mehmetçik'imize bakıyorum. PYD-PKK-YPG'nin nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçakacak Mehmetçik, bizler hep birlikte kovalayacağız.

Erdoğan: Meydanlara çıkanlar bedelini çok ağır öderler - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Dün Kütahya'da ne demiştim. Operasyon fiilen başladı ve 17:15 gibi uçaklarımız havalandı ve bombalamaya başladı.

Bugün bazı haberler aldım, KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. İstediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz yerli ve milli bir duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi. Şu anda Mehmetçiğimizin, ÖSO'nun Rabbim yardımcısı olsun. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber.

Onların hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Biz bu yola böyle devam edeceğiz. Kararlılıkla inançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız.

"ÇOK KISA SÜREDE OPERASYONU TAMAMLAYACAĞIZ"

Sürekli görüşüyoruz, nerede, ne oldu, sürekli takipteyiz. İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusunu dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.

FETÖ İLE MÜCADELE

Onun da bütün avanesi, yurt dışına kaçanlar, bunların hepsinin yaptıklarının bedeli var. Bu bedeli ödeyecekler. Kimse acıma duygusuna kapılmasın. Acırsak acınacak hale geliriz. Sıkıntı varsa araştırıyoruz, soruşturuyoruz.

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