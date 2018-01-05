Erdoğan'dan Fransız gazeteciye: "FETÖ ağzıyla konuşma"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuele Macron, Paris'te Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Toplantıda ilk sözü alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içerisindeyim. Birlikte çözmemiz gereken pek çok konu var. Görüştüğümüz meselelerden birincisi, terörle mücadele. PKK'yla mücadele ediyoruz, PKK bizim için terör örgütüdür. IŞİD ve diğer örgütlerle de mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz.

Filistin meselesinde iki devletli çözüm olmalı. IŞİD sonrası Suriye'de barış ve istikrar sağlanmalı. Suriye yol haritasında birlikte çalışmak isteriz.

Birkaç defa hatırlattığım gibi diyalog ve ortak çalıma içerisinde ilerliyoruz. Aramızda kültürel, entelektüel ve askeri ilişkilerimiz var.

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı kalması çok önemlidir. AİHM'e gittiğimde bir konuşma yaptım ve Türkiye'nin AİHM'e AİHS'e ve Avrupa Konseyi'ne başlı kalmasının önemli olduğunu vurguladı.

Daha sakin bir diyaloğun önemli olduğunu vurguladım. İki yüzlülükten çıkmak gerekir. Doğallıkla kendiliğinden yeni başlıkların açılması gibi bir şey mümkün olmayacaktır.

Aramızdaki ilişkinin tabiatı çok içten. Türkiye'nin yaşadığı zorlukların bilincindeyim. Terörle mücadelede ortak bir görüşümüz vardır.

Bizim vizyonumuz bireysel özgürlükler bakımından aynı olmayabiliyor. Bir gazeteci ve bir gazetecilik öğrencisi hapse düştüğünde aramızdaki diyalog sayesinde konuyu çözdük.

Macron'un ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu ziyaretimizde, 500 yılı aşkın bir mazisi olan dostluğumuzun bu gün farklı şekilde attığımız adımlarla, yaptığımız anlaşmalarla güçlendiğini düşünüyorum. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari gibi konularda görüşmeler yaptık. Her şeyden önce tabi Türkiye-Avrupa Birliği sürecinde ne yazı k ki 54 yıldır bu kapıda bekletilen bir ülke. Bunları da aramızda müzakere ettik.

Gerekçeleri sorduğumuzda, gerekçeleri AB bize sunamıyor. Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milleti mi de yoruyor. Belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Artık bizi de alıverin diyecek halimiz de yok. Bakın bunu da buradan Fransa'dan dillendiriyorum. Biz NATO'da beraberiz, yani bizim bir stratejik bir ortaklığımız da var askeri anlamda. EUROSAM anlaşmasını da yaptıktan sonra, amacımız süratle bu yolda ilerlemek. Bir başka adım da özellikle AİRBUS ve THY arasındaki imzaların atılması.

Türkiye 54 yıldır AB kapısında bekletilen bir ülke. AB bize bu konuda gerekçe sunamıyor. Önce 15 fasıl varken bu fasıllar bize gelince 35'e çıktı. Fasılların açılması kadar kapatılmasında da sorun yaşadık.

Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir.

Zira sürekli olarak 'ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok. Bakın bunu Fransa'dan söylüyorum.

Her an DEAŞ'la mücadelemiz süreceği gibi şimdi dostlarımıza sesleniyorum, aynı şekilde PYD/YPG, PKK'nın yan kollarıdır. Bunlara karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir.

Maalesef bazı dostlarımız bu konuda bakıyorsunuz halen YPG'yi, PYD'yi yanlarına almak suretiyle DEAŞ'a karşı mücadele ettiklerini sanıyorlar. Halbuki DEAŞ'a karşı yeni yeni planlamalar yapılıyor ve onlara daha farklı yaşam zeminleri hazırlanıyor. Bu konuda da bence uyanık olmak, istihbarat örgütlerimizin birbirleriyle olan dayanışmasını, bilgi akışını daha ileri seviyelere taşımamız gerekir diye düşünüyorum.

Erdoğan’dan ‘Terörle mücadelede size güvenilir mi? Suriye’de savaşan gruplara silah göndermediniz mi” sorusuna yanıt

Soru: Terörle mücadelede size güvenilir mi? Suriye’de savaşan gruplara silah göndermediniz mi?

Erdoğan: Suriye’ye kim silah gönderdi?

Gazeteci: MİT'e ait TIR'larda silahlar bulundu.

Erdoğan: Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun?

Gazeteci: Ben gazeteci gibi konuşuyorum

Erdoğan: O operasyonu yapanlar şu anda içeride. Onlar FETÖ'nün savcılarıydı. Onlar hapisteler şu anda. Operasyon yaptılar. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlarına yönelik kamyonlarla silah taşıma gibi yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu soruyorsun da. ABD'nin 4 bin TIR gönderdiği silahları niye sormuyorsun? Bunları da araştırsaydın gazetecisin ya. 4 bin TIR. Bunları yazın. Sorularınızı sorarken başkasıyla ağzıyla konuşmayın. Bunları yutacak biri yok karşınızda. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.

Gazeteci: Yani cevabınız hayır.

Macron: Benim cevabım evet olabilir. Çünkü iyi bir işbirliği içindeyiz.

Erdoğan'dan Fransız gazeteciye 'FETÖ' fırçası

Osman Kavala yanıtı

Bir başka Fransız gazeteci, Macron’a Erdoğan’la hangi konularda anlaşmadıklarını, ifade özgürlüğü ve FETÖ soruşturmasında tutuklanan işadamı Osman Kavala’nın gündeme gelip gelmediğini sordu.

Macron, “Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün verdiği listeyi ilettim. Gündemde dolaşan başka isimleri konuşmak istemiyorum. Bu konuda ortak bir çalışma yapacağız. İfade özgürlüğü bir bütündür, bölünemez. Bir fikir suça çağrı değilse, bir yeri yakıp yıkmaya çağrı yapmıyorsa bu bir fikirdir, ifade özgürlüğü kapsamındadır” şeklinde cevap verdi.

Kavala’nın tutuklanması konusuna değinen Erdoğan, “Kavala’nın avukatları var, iyi… Burada avukatları çalışıyorlar. İstanbul’daki Gezi olaylarının arkasında, bu kişinin olduğunu gazeteci hanımefendiye hatırlatmak isterim. Bu konuda da bir çalışma yapsın” dedi.