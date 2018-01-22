Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geri adım atmak yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından TSK'nin Afrin'e başlattığı harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın paylaştığı Tweetler:

-Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok.

- Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur.Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır.

- İdlib’de ve Afrin’de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar.

- Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir.Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir.