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04.02.2018 00:10

Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a: Sakalların...

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Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a: Sakalların...
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un golcü yıldızı Burak Yılmaz, bordo mavili kulübün dergisine röportaj verdi. Yıldız futbolcu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen bir diyaloğu da anlattı.

Trabzonpor forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda imaj değişikliğine giden ve sakal bırakan Burak Yılmaz, bunun nedeni olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

İşte Burak Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları;

“Hayatımda ilk defa sakal bıraktım. Saçımı sürekli kesiyorum, tarzım böyleydi. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyarete gittiğimiz zaman, ‘Sakal yakışmış oğlum’ dedi ve kesmememi istedi. Ben de biraz böyle kalmasına karar verdim. Sonra kızlarım da, ‘Babacığım sakalların çok güzel, kesme’ dediler, öyle kaldı. Uzatınca kesmeye de kıyamıyorsunuz. Belki bir gün aniden keserim ya da uzatırım. Çok önemli değil.

”“BABAM MAÇLARIMA HİÇ GELMEZDİ”
“Babam bana eleştiri yapar, ama çok fazla konuşmaz. Çünkü babamın farklı bir tarzı var. Küçükken bütün arkadaşlarımın babaları maça gelirdi, benim babam gelmezdi, hiç izlemezdi. Ben gol atınca babama evde anlatırdım. Bir gün dayanamayıp, ‘Baba neden benim maçlarıma gelmiyorsun?’ diye sordum. O da bana, ‘Babası arkasından koşandan hiçbir şey olmaz’ cevabını verdi. Ben de bu konuda daha soru sormadım. Babam her zaman, ‘İyi ya da kötü aldığın her kararda ben senin yanındayım’ demiştir. Aldığım hiçbir kararı sorgulamaz. İnşallah ben de onun gibi bir baba olabilirim.”

“PİŞMANLIĞIM VAR DERSEM YALAN SÖYLEMİŞ OLURUM”
“Çok pişmanlığım var. Yok dersem yalan söylemiş olurum. Benim de keşkelerim var, ama bu keşkeleri içimde tutuyorum. Aktif futbol hayatımdan sonra da futbolun içerisinde olacağım. Yedi yaşından beri futbolun içerisindeyim. Hayatım futbol olduğu için futbolun içinde bir yerde kalacağımı düşünüyorum. Bu konuyu açıkçası hiç düşünmedim ama insan hayatta en iyi bildiği işi yapmalıdır.”

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