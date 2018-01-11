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11.01.2018 20:15

Erdoğan'dan bu kez CHP'li vekil hakkında suç duyurusu

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Erdoğan'dan bu kez CHP'li vekil hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programındaki ifadeleriyle kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Pekşen'in 9 Ocak 2018'deki 'Türkiye Nereye' adlı televizyon programına katıldığı belirtildi ve Pekşen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri nakledildi.

Pekşen'in ifadeleriyle, Erdoğan'a alenen hakaret ettiği savunulan dilekçede, "Şüphelinin, açıklamalarında geçen hususlar tamamen gerçek dışı olup hayal mahsulüdür. Bu tarz akıl ve mantık dışı iddialarla gündeme gelmek, şüphelinin siyasi alışkanlığı haline gelmiştir. Ancak konumu ne olursa olsun hiç kimsenin iftira atma ve hakarette bulunma özgürlüğü bulunmamaktadır. Başkalarının onur, şeref ve saygınlığı ifade özgürlüğünün sınırlarından biri olup, bu sınıra tecavüz edenlerin eylemlerinden sorumlu tutulması hukuk devleti olmanın bir gereğidir" denildi.

Dilekçede, Pekşen hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan kamu davası açılması istendi.

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