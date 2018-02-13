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13.02.2018 18:15

Erdoğan'dan Başbuğ'a yanıt: Yazıklar olsun...

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Erdoğan'dan Başbuğ'a yanıt: Yazıklar olsun...
Cumhurbaşakın Erdoğan, "Afrin siyasete alet edilmesin" diyen İlker Başbuğ'a, "Yazıklar olsun, gereği yapılacak." diyerek yanıt verdi. Erdoğan, "Yazıklar olsun, gereği yapılacak" diye konuştu.

ERDOĞAN: BÖYLE BİR AÇIKLAMAYI DUYMAK, BÜYÜK TALİHSİZLİK

Erdoğan, "Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi?" diye konuştu.

BAŞBUĞ 'NEDEN SİYASETE ALET EDİLMESİN' DEMİŞTİ?

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan ’Zeytin Dalı harekâtının siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirterek, "Afrin’de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil" dedi. Başbuğ, harekâtı da değerlendirerek "Tabii Afrin denildiğinde Afrin'de bir yerleşim yeri var. Nüfusunun 180 bin civarında insanın yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Elbette bu harekât en ince detaylarına kadar planlanmıştır. Planlandığı şekilde icra edilecektir" ifadeleri kullanmıştı.

Türkiye’nin terörle mücadelede kararlı olduğunu kaydeden Başbuğ, "Türkiye kararlıdır. Çünkü dibimizdir. Hatay sınırımızda bir noktadan bahsediyoruz. Sabırlı olacağız. Silahlı Kuvvetlerimiz daha önce olduğu gibi bu harekattan da başarı ile çıkacak. Bu sınır ötesi harekatlârda karşılaşılan durumdur. Bir süre geçtikten sonra harekatı bitirin, yok çıkın. Bunlar hep yaşanan olaylar, söylenir bunlar. Siz planladığınız şekilde bunlara biraz kulaklarınızı tıkayarak ama dediğim gibi oradaki sivil halka zarar vermeden Mehmetçiğimizin, askerimizin, subayımızın, canlarını koruyarak askeri zayiatla bu harekat ümit ediyorum planlandığı gibi yapılacak" şeklinde konuştu.

BAŞBUĞ: ASKERLER ÇATIŞIRKEN ŞEHİT OLURKEN SİYASİDİR SÖYLEMLERİNİN ZAMANI DEĞİLDİR

Bu konuların siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizen Başbuğ, şöyle devam etmişti: 

"Afrin’de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker canını almış, görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Türkiye geleceğin güçlü bir devleti olacak. Bugün de durumumuz zaten ortada, böyle bir devlet varken, siz küçük emeller peşinden gidip bunu YPG’ye, PYD’ye adeta Türkiye karşısında böyle bir tartışılması bile çok rahatsız ediyor. Bu rahatsız edici bir şey, bu mukayese edilecek, karşılaştırılacak bir konu değil. Bunu daha evvelde söyledik, ümit ediyorum sağduyulu hareket, sağduyulu bu olaya bakış nerede? Amerikan Birleşik Devletleri başta olmak üzere hakim olur ve bu yanlış maceradan vazgeçilir. Çünkü aynı şey devam ederse bakın Amerika Birleşik Devletleri çok şey kaybeder."
 

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