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20.01.2018 19:00

Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Devamı gelecek...

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Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Devamı gelecek...
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan,  Afrin operasyonunun saha aşamasının başladığını belirterek, "Afrin harekâtı sahada fiilen başladı, devamı gelecek ve bunu Münbiç takip edecek" dedi.

ABD'nin 'sınır gücü' açıklamalarına da tepki gösteren Erdoğan, "Suriye’de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri’ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir, bu örgütün adı YPG’dir" diye konuştu.

Kütahya'da partisinin olağan kongresinde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Suriye’de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri’ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir, bu örgütün adı YPG’dir.

"Afrin harekâtı sahada fiilen başladı"

Türk milleti, inancı ve onun sembolleri olarak gördüğü ezanı, bayrağı, vatanı, devleti uğruna canını feda etmekte hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. Bugün de 'şehit verebileceğimiz' tehdidiyle bizi istiklal ve istikbal mücadelemizden geri çekilmeye, başımıza gelecekleri kabullenmeye razı edebileceklerini düşünenler varsa onlara yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur.

Afrin harekâtı sahada fiilen başladı, devamı gelecek ve bunu Münbiç takip edecek."

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