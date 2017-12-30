Erdoğan'dan Abdullah Gül'e sert tepki: Yazıklar olsun!

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kastamonu il kongresinde KHK'lere "muğlak" eleştirisinde bulunan önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü kast ederek, "Yazıklar olsun" dedi.

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kastamonu il kongresinde KHK'lere "muğlak" eleştirisinde bulunan önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü kast ederek, "Yazıklar olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren ve gelecek için de yargı bağışıklığı taşıdığı eleştirilerine hedef olan düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan isim vermeden 'dava arkadaşlarım' diye seslenerek, "Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan KHK'yı eleştirenler 'dava arkadaşlarına' şu sözlerle yüklendi:

"Tabii üzüldüm, yapmamaları gerekirdi ama bunların ne yazıkki 16 Nisan'da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. O gün bu kampanyaya katılanlar evet demediler, hayır dediler, niye, onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Ya biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz, nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz, nasıl olur. Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri haysiyet çizgisinin dışına taşan sözlerle güya hükümete, ama asıl halkımıza terbiyesizlik yapmaya başladı. Milletimizi hedef alan saldırılara tahammül etmemiz mümkün olamaz. Darbe teşebbüsü tarihimizin en ahlaksız girişimiydi, bastırma tarzı ise en ilkeli en gururlu en onur verici hadisesidir. Biz böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyuyoruz. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, tartışılır ve gereği yapılır. Bunun yerine CHP ve birtakım terör örgütlerinin hakaret için açtıkları yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun. Onlar oynuyorsa herhalde iyi yolda değilsiniz."

Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetmişti:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İleride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Bülent Arınç'tan 'retweet desteği'

Gül'ün bu paylaşımını kendi takipçilerine aktaran bini aşkın sosyal medya kullanıcısı arasında, AKP kurucularından Bülent Arınç da vardı. Bu nedenle Erdoğan'ın Gül için kullandığı "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" ifadesinin odağında, Arınç'ın da olduğu yorumları yapıldı.