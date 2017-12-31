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31.12.2017 18:10
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Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Hayırdır bozguncu!

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Hayırdır bozguncu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül arasında KHK gerilimi tırmanıyor.

Sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'yi eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki gösteren Erdoğan, "Hayırdır? Bir anda bu hız, bu heves nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirirken bu bozgunculuk merakı nedir?" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' Düzce'de partisinin il kongresinde konuştu.

Sivillere yargı muafiyeti getiren KHK'yi eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü hedef alan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Tabi bizi asıl üzüntüye sevk eden ise, böyle bir zatla, böyle bir partiyle aynı istikamette güya siyaset yapanları görüyor olmamızdır. Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını görmediğimiz kişiler bir anda sahaya inmeye, konuşmaya başladılar. Hayırdır? Bir anda bu hız, bu heves nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirirken bu bozgunculuk merakı nedir? Bize yakışan, birlik olmaktır. Dayanışma içinde hareket etmektir. Siyasi hayatımın her döneminde en önemli desteğin hakkın ve halkın desteği olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Bugün de aynı anlayışla yolumuza devam ediyoruz. En büyük hakem millettir. Bu konuyu daha fazla deşmek, büyütmek, üzerinde konuşmak istemiyorum. Bu konuda nihai kararı milletimiz verecektir.

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