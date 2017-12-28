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29.12.2017 00:30

Erdoğan'a yakın isimden erken seçim önerisi

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Erdoğan'a yakın isimden erken seçim önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Milat gazetesi Ankara Temsilcisi Bayram Zilan, AKP'ye sistemin kilitlenebileceğini, erken seçime gidilmesi uyarısında bulundu.

Odatv'de yer alan habere göre, Erdoğan'a yakın isimlerden olan Zilan, “Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’nin aldığı oy oranındaki nisbi düşüklüğün psikolojik yansıması, Kasım’da yapılacak seçimleri mutlaka etkileyecek. Bu etkinin üzerine ekonomik darbelerin yapılması, Türkiye’yi içerden ve dışarıdan sıkıştırma faaliyetleri ve içerdeki çatlak seslerin sahneye çıkartılması Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın seçilmesini engellemez ama Milletvekili Seçimlerinde AK Parti’nin parlamentodaki sayısal üstünlüğünü zora sokar" dedi.

"Böyle bir olasılık, Erdoğan’ın ülkeyi kararnamelerle yönetmesi anlamına gelir. Bu ciddi bir tehlikedir" diyen Zilan, "Zira Meclis’te üstünlüğünü kaybetmiş bir AK Parti, kanun çıkartamaz ve Yürütme’yi kanunlarla destekleyemez. Mecliste sayısal üstünlüğü ele geçirmiş bir muhalefet, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili bir kanun çıkardığı an Cumhurbaşkanı Kararnamesi kadük olur ve Meclis’ten çıkan kanun esas alınır. Bu tablo ‘sistemin kilitlenmesi’ anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Zilan bu nedenle 2018’de milletvekili erken seçimi yapılmasını istedi.

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