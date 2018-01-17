Erdoğan'a yakın isim AKP'yi uyardı!

Milat yazarı Bayram Zilan, AKP-MHP ittifakında AKP'nin Kürt seçmen oylarında düşüş yaşanacağı konusunda AKP'yi uyardı. Zilan, "Doğu/Güneydoğu’da “AK Parti MHP ile işbirliği yaptı. Artık AK Parti’nin gündeminde Kürtler yok” dedi.

AKP'nin MHP ile seçim ittifakı kurma planı nedeniyle Kürt oyları tartışma konusu oldu. AKP'ye oy veren Kürtlerin MHP ortaklığı nedeniyle AKP'den uzaklaşacağı iddiası gündemde. Milat yazarı Bayram Zilan, AKP'de Kürt oyları krizine karşılık uyarıda bulundu.

Bayram Zilan, "Doğu/Güneydoğu’da “AK Parti MHP ile işbirliği yaptı. Artık AK Parti’nin gündeminde Kürtler yok” propagandası yapılıyor. Bununla ilgili çok geniş kapsamlı bir algı çalışması var tüm illerde. AK Parti, bu yanlış algının önüne geçmek için bir an önce stratejik çalışmalar yapmalı..." açıklamasını yaptı.