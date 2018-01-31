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31.01.2018 09:50

Erdoğan'a seslendi: Keşke TSK'ya da bu kadar sahip çıksaydınız

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Erdoğan'a seslendi: Keşke TSK'ya da bu kadar sahip çıksaydınız
Sinan Meydan’dan Erdoğan’a Kuvayi Milliye yanıtı

SÖZCÜ yazarı ve tarihçi Sinan Meydan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik Kuva-yi Milliye benzetmesine sert tepki gösterdi. "ÖSO’yu ABD kurdu" diyen Meydan "Kuvayı Milliye’yi ise vatan ve namus mücadelesi veren Türk milleti kurdu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda CHP’den gelen ÖSO açıklamalara yanıt verdi. Erdoğan, milli unsurlardan oluştuğunu söylediği ÖSO için “Kendi vatanlarını korumak için organize olmuştur. Bizim Kurtuluş Savaşımız’daki Kuva-yi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur” ifadelerini kullandı.

TARİHÇİ SİNAN MEYDAN YANIT VERDİ

SÖZCÜ yazarı ve tarihçi Sinan Meydan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Meydan şu ifadeleri kullandı:

“1.ÖSO hangi milletin milli yapısıdır? Türk milletinin Türkiye'nin olmadığı kesin.
2.ÖSO'yu ABD kurdu.Kuvayı Milliye'yi ise vatan ve namus mücadelesi veren Türk milleti kurdu.
3.Falih Rıfkı'nın tabiriyle”Kuvayı Milliye,Türk milletinin yastığının altındaki tabancadır.” ÖSO kimdir?

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“KEŞKE TSK’YA BU KADAR SAHİP ÇIKSAYDINIZ”

Keşke bugün ÖSO'ya sahip çıktığınız kadar dün TSK'ya sahip çıksaydınız; FETÖ'nün orduya sızmasına, FETÖ'nün,TSK'nın kozmik odasına girmesine izin vermeseydiniz,açılım diyerek TSK'nın elini kolunu bağlamasaydınız,kumpaslarla TSK'nın sanık PKK'nın tanık olmasına izin vermeseydiniz.

Afrin'de Mehmetçik kahramanca mücadele ediyor. Bu arada Suriye'nin nasıl bu hale geldiği ayrı bir tartışmadır. Stratejik Derinlik vs. Bu mücadelenin asli unsuru bizim açımızdan ÖSO değil TSK'dır. TSK'nın ÖSO'nun yan unsuru gibi sunulması, ÖSO'nun öne çıkarılması doğru değildir.”
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