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10.01.2018 19:35

Erdoğan'a 'basını en çok baskılayan lider' ödülü

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Erdoğan'a 'basını en çok baskılayan lider' ödülü
Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından verilen ödüller, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde sahiplerini buldu.

CUMHURİYET - Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), beş kategoride “basını en çok baskılayan lider ödülleri” dağıttı.

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE EN ÇOK GERİ GİDEN LİDER’

“En alıngan lider”, “terörle mücadele kanunlarını basına karşı en sert kullanan lider”, “basını en sıkı kontrol eden lider”, “basın özgürlüğünde en çok geri giden lider”, “dünya genelinde basın özgürlüğünün altını oymakta en başarılı lider” gibi kategorileri bulunan ödüller 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde sahiplerini buldu.

‘EN ALINGAN LİDER’

Türkiye’de gazetecilerin, yayın organlarının ve sosyal medya kullanıcılarının sürekli “cumhurbaşkanına ve Türklüğe hakaret”le suçlandığını belirten CPJ, 2016 yılı boyunca ülkedeki yargı sisteminin bu anlamda hakaret konulu 46 bin 193 dava gördüğünü hatırlattı. CPJ bu nedenle Erdoğan’ı “en alıngan lider” olarak seçti.

Erdoğan, “terörle mücadele kanunlarını basına karşı en sert kullanan lider” kategorisinde de birinci oldu. CPJ buna gerekçe olarak, tutuklu gazetecileri gösterdi. Bu kategoride Erdoğan’ı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fetih el Sisi izliyor. Erdoğan ve Trump “basını en çok baskılayan lider ödülleri”nde farklı kategorilerde birinci geldi.

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