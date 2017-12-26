"Erdoğan şaşkın; Güruh ne dese alkışlıyor, ne verse yiyor..."

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Şırnak'ta yaptığı konuşmanın alkışlanmasını köşesine taşıdı.

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Alkışlarla yaşıyorum" başlıklı yazısı şöyle:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta konuşuyor; “Referandumda yüzde 28,3 oranında bir evet oyu elde edebildiğimizi biliyorum.” Kalabalıktan, “heyo, şak, şak, şak” alkış sesleri…

Erdoğan şaşkın; “Niye alkışladınız? Niye alkışladınız? Yanlış anlaşıldı herhalde!” diyor. Güruh dinlemiyor ki… Sorgulamıyor ki… Ne dese alkışlıyor, ne verse yiyor.

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Konuşmanın devamında Erdoğan; “Burada problemi elbette ki Şırnaklılarda değil, kendimizde arıyoruz” derken, bir kişi “hayır” diye bağırıyor. Bence de hayır! Esas problem bizde…

Doğru anlaşılsa zaten referandumda bırak yüzde 28'i, yarısına bile yaklaşamamaları gerekirdi.

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Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız; “Eğitim seviyesi arttıkça oy oranımız düşüyor” demişti. Gerçekten alkışlanacak bir tespitti. Nitekim eğitimin köküne kibrit suyu döktüler, seçimleri kazanmayı garantilediler.

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Sadece “eğitimsizlik” diyerek geçiştirilemeyecek bir konu bu… Nitekim AKP'li bakanlar ve milletvekilleri Erdoğan'ı dinliyor… Kendilerinden önce yapılan bölünmüş yol haritasını gösterdiğinde büyük bir alkış tufanı kopuyor! Erdoğan haklı olarak; “Yahu bunu niye alkışlıyorsunuz?” diye soruyor. Yine alkışlanıyor! Sonu yok yani…

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Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü resepsiyonunda “F-16'larımız tarafından bir Rus uçağı düşürüldü” diyor, cümlesini bitirmeden salon alkıştan yıkılıyor. Alkışlayanlar öğretmenler… Bunlar da eğitimlisi… Düşünün gerisini…

Savaşa mı giriyoruz, ne halt etmeye düşürdük? Bir dur, dinle… Neyi alkışlıyorsun? Arkadaş belli ki kimse dinlemiyor. Bir boşluk olsa da alkışlasak diye zaman kolluyor. Erdoğan'ın işi de zor! Laf anlatamıyor.

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Nitekim 280 gün ilişkileri normalleştirmek için yapmadığımız kalmadı. Arada ekonomi ağır hasara uğradı, iş yapan battı, kalanlar borçlandı. Özür dilendi, tazminat ödendi, Rusya ile barışıldı. İşin komiği o gün alkışlayanlar yine alkışladılar. Bu sefer de barışmamızı alkışladılar.

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Erdoğan kalabalığa sesleniyor; “Kardeşlerim bunlar asgari ücrete zam yapacaklarmış!” Kalabalık belli ki halinden memnun, ücret zammını yuhalıyor!

“Asgari ücreti 2000 TL yapacaklarmış, nereden bulacaklar?” diye soruyor, kalabalık daha bir hırsla yuhalıyor! Ardından, “Biz asgari ücreti 1400 lira yapacağız” diyor ve kalabalığın alkışlamaktan elleri kızarıyor. Demek “Hiç yapmayacağız” dese, millet birbirine sarılıp kutlayacak! Ya dinlemiyorlar ya da dinlediklerini anlamıyorlar!

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Şimdi siz söyleyin… Eğitim seviyesi bu olan kitleler ile sefalet biter mi? Eğitim politikası imam hatibe sıkışmış bir ülkenin ekonomik olarak ayağa kalkması düşünülebilir mi?

Buyurun size sorgulamadan, düşünmeden alkışlarla demokrasi şöleni… Milletçe en sevdiğimiz yemek belli ki hünkârbeğendi!"



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