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09.01.2018 11:40

Erdoğan, Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu sözlerine çok kızacak!

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Erdoğan, Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu sözlerine çok kızacak!
Rasim Ozan Kütahyalı 2015 yılında mobilya alışverişi yaptığı şirkete parasını ödemediği için davalık oldu. Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemede icra takibinin kaldırılması için "Cumhurbaşkanı'ma yakınım" dedi.

İstanbul Sun Ajans'tan Evren Ertunç'un haberine göre aldığı mobilyaların parasını ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı, dava dilekçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen bir gazeteci olduğunu vurguladı. Mobilya şirketinin avukatı Cevat Kazma, “Cumhurbaşkanımız her defasında isminin kullanılarak iş yapılmasına karşı olduğunu belirtmesine rağmen Kütahyalı, kendisine yakınlığını belirterek davanın seyrini değiştirmeye çalışıyor. Parası ödenmeyen bir mobilyanın Cumhurbaşkanı ile ne ilgisi var!” açıklamasında bulundu. 

2015 yılında yaklaşık 28 bin TL’lik bir mobilya alışverişi yapan Rasim Ozan Kütahyalı, borcunu ödemediği gerekçesiyle mobilya şirketi tarafından dava edilmiş ve hakkında icra takibi başlatılmıştı. Yaptığı açıklamada mobilya şirketine borcu olmadığını belirten Kütahyalı, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etmişti. 

Devam eden davanın son duruşması geçtiğimiz günlerde gerçekleşirken, duruşmaya katılmayan Kütahyalı’nın dava dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, Kütahyalı’nın Erdoğan’a yakın bir gazeteci olduğu ve itibarını sarsmak amacıyla icra takibi başlatıldığı ifadeleri yer aldı. 

Davanın seyri değiştirilmeye çalışılıyor! 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mobilya şirketinin avukatı Cevat Kazma, “Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarda ismi kullanılarak yapılan işlere karşı olduğunu açıkça belirtmiştir. Buna rağmen Rasim Ozan Kütahyalı, basit bir alacak konusunda dahi Cumhurbaşkanımıza yakınlığını belirterek davanın seyrini değiştirmeye çalışmaktadır.” şeklinde konuştu. 

FETÖ’cü ilan etmekle tehdit etti! 

Kütahyalı’nın itibarı ya da konumuyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını, müvekkilinin alacağını tahsil etmek için icra takibi başlattığını belirten Avukat Cevat Kazma, bu girişim sonrası Kütahyalı’nın mobilya şirketini FETÖ’cü ilan etmekle tehdit ettiğini söyledi. Yapılan tüm bu görüşmelerin kayıt altında olduğunu belirten Cevat Kazma, bunların dava dosyasında da yer aldığını sözlerine ekledi. 
 

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