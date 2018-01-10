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10.01.2018 08:15

Erdoğan, o konuda Trump dahil tüm liderleri solladı

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Erdoğan, o konuda Trump dahil tüm liderleri solladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Terör Yasalarını Basına Karşı En Zalimce Kullanan Lider’ dalında da CPJ'den ödül aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'en alıngan lider' yarışında Trump'ı geride bıraktı.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), dünya genelinde basına yönelik baskı konusunda birbirleriyle yarışan dünya liderleri arasında bir ‘yarış’ düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘yalan haber ödülleri’ vereceğini açıklamasının ardından dünya liderleri arasında bir sıralama yapan CPJ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2 dalda ödül verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘En Kırılgan Lider’ yarışında Trump’ı, ‘Terör Yasalarını Basına Karşı En Zalimce Kullanan Lider’ yarışında ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el Sisi’yi geride bıraktı. 

“Yalan haberlere dair kamuoyu tartışmaları ve Başkan Trump’ın Twitter’dan duyurduğu ‘yalan haber ödülleri’ planının arasında, CPJ basına saldırı konusunda yoldan çıkan ve basın özgürlüğünü destekleyen normları değersizleştiren dünya liderlerini belirliyor” ifadeleriyle duyurulan ödüllerle ilgili olarak CPJ’nin sitesinde şu ifadelere verildi:

En Kırılgan

Finalistler: Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump  

Kazanan Recep Tayyip Erdoğan: Türk yetkililer, gazetecileri, yayın organlarını ve sosyal medya kullanıcılarını düzenli olarak ‘Cumhurbaşkanı’na ve Türklüğe hakaretle’ suçladı. 2016 yılı boyunca Türk yargı sistemi, Cumhurbaşkanı’na veya Türklüğe hakaret başlıklı 46 bin 193 davayla ilgilendi. Finalist Donald Trump: Kendisine yönelik eleştirel haberler karşısında Trump, birçok yayın kuruluşunu dava açmakla ve yayıncılık lisanslarını gözden geçirmekle tehdit etti. Twitter’da ve konuşmalarında düzenli olarak düzenli olarak basın kuruluşlarına ve gazetecilere saldırdı. Başkan adaylığını açıklamasından bu yana Trump, basını eleştiren yaklaşık 1000 tane tweet attı. 

Terör Yasalarını Basına Karşı En Zalimce Kullanan

Finalistler: Recep Tayyip Erdoğan, Abdül Fettah el Sisi

Kazanan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye, dünyada en çok gazetecinin cezaevinde olduğu ülke. CPJ’nin son raporuna göre 73 gazeteci cezaevinde. Tutuklu bulunan gazetecilerin hepsi, devlete karşı suçlar sebebiyle soruşturuluyor ya da bu başlıkta hüküm giydi. Birçok davada iddia, terör propagandası yapmak ya da terör örgütüne yardım sağlamak. 

Finalist Abdül Fettah el Sisi: CPJ’nin son raporuna göre Mısır’da tutuklu bulunan 20 gazeteciden 18’i, terör propagandası ve yasaklı gruplara üye olmak gibi devlet karşıtı suçlarla suçlanıyor ya da hüküm giydi. Sisi hükümeti, 2017’de basına yönelik baskıyı artıran yeni bir yasayı daha onayladı.

Basına Yönelik En Sıkı Baskı

Finalistler: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (Kazanan), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Basın Özgürlüğü Konusunda En Büyük Geri Adım 

Finalistler: Myanmar lideri Aung San Suu Kyi (Kazanan), Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda

Genelde Küresel Basın Özgürlüğünün En çok Baltalayan 

Kazanan: Donald Trump

t24/ Çeviri: Gonca Tokyol

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