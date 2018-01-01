Erdoğan: Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir organizasyonda kendisinden kadro isteyen yurttaşa “Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte” yanıtını verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir organizasyonda kendisinden kadro isteyen yurttaşa “Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte” yanıtını verdi.

Taşeron çalışma ve taşeron işçilere kadro verilmesi tartışmaları, işçilerin son günlerde en önemli gündemlerinden biri. AKP, 695-696 sayılı KHK ile konuya düzenleme getirdiğini iddia etse de taşeron olarak çalışan işçiler durumdan memnun değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir programda kendisine sevgisini ifade eden kalabalığın içerisinden yürürken, "KİT'lere kadro, şeker fabrikalarına kadro cumhurbaşkanım" diye seslenen bir yurttaşa "Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte" yanıtını verdi.

(evrensel)