Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu aradı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme- HABERİ İÇİN TIKLAYIN
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