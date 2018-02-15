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15.02.2018 19:35

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu aradı

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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu aradı
Erdoğan, bugün aniden operasyon geçiren Kılıçdaroğlu'nu aradı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 

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